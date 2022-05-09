ВСК РФ уничтожили систему «Град» и РЛС американского производства

Военно-космические силы (ВКС) России уничтожили два пункта управления и украинскую батарею реактивных систем залпового огня «Град», а также радиолокационную станцию (РЛС) производства США, рассказ на брифинге Минобороны РФ официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

ВКС РФ вывели из строя РЛС США

Также высокоточными ракетами «Оникс» сбиты украинские вертолеты в Одесской области.

Средствами российской ПВО сбили три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный. Также прошлой ночью сбили два украинских МиГ-29 в районах ДНР и один Су-25 - в Харьковской области.

По данным Минобороны РФ, ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили восемь пунктов управления и 26 артподразделений Украины. На счету российских военных также четыре установки РСЗО «Смерч» и один ЗРК С-300.

Ранее ВКС РФ уничтожили на железнодорожной станции Соль вооружение и военную технику, которая прибыла на Украину из США и стран Запада.

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ФОТО: Минобороны РФ
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