В зоне спецоперации погиб командир отряда «Ахмат»
Командир отряда спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко погиб в зоне спецоперации, сообщил командир подразделения Апты Алаудинов в Telegram-канале.
«Спасибо родителям, вырастившим такого героя», - написал он.
Отмечается, что Писаренко ушел на фронт добровольцем в начале СВО, до этого он служил в ставропольском ОМОНе.
Ранее Алаудинов рассказал о работе «Ахмата» в Ростове 24 июня. Он сообщил, что направленные в Ростов-на-Дону 24 июня бойцы спецназа «Ахмат» находились в непосредственной близости от военнослужащих ЧВК «Вагнер». По его словам, «Ахмату» поставили приказ занять точку в Большом Логе. Бойцы подразделения подошли к расположению вагнеровцев на расстояние 500-700 метров, уточнил Алаудинов.
Бойцы специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» вернулись в зону специальной военной операции из пункта базирования в Ростове и Ростовской области 25 июня.
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