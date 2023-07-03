В зоне спецоперации погиб командир отряда «Ахмат»

Командир отряда спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко погиб в зоне спецоперации, сообщил командир подразделения Апты Алаудинов в Telegram-канале.

«Спасибо родителям, вырастившим такого героя», - написал он.

Отмечается, что Писаренко ушел на фронт добровольцем в начале СВО, до этого он служил в ставропольском ОМОНе.

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Ранее Алаудинов рассказал о работе «Ахмата» в Ростове 24 июня. Он сообщил, что направленные в Ростов-на-Дону 24 июня бойцы спецназа «Ахмат» находились в непосредственной близости от военнослужащих ЧВК «Вагнер». По его словам, «Ахмату» поставили приказ занять точку в Большом Логе. Бойцы подразделения подошли к расположению вагнеровцев на расстояние 500-700 метров, уточнил Алаудинов.

Бойцы специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» вернулись в зону специальной военной операции из пункта базирования в Ростове и Ростовской области 25 июня.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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