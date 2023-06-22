Бойцы «Ахмата» подарили Кадырову пулемет из обломков снарядов ВСУ

Главе Чечни Рамзану Кадырову на фестивале «Беноевская весна» подарили пулемёт, сделанный из обломков снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опуликовал Telegram-канал Shot.

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Уточняется, что подарок главе республики преподнесли бойцы спецназа «Ахмат». По их словам, муляж сделал донецкий мастер, использовавший для своей работы обломки снарядов, которыми обстреливали Донецкую народную республику.

«Видите, дали пулемет, а мы будем стрелять из пулемета», — оценил подарок Кадыров.

Ранее глава Чечни Рзаявил, что личный состав батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ прибыл в Белгородскую область и приступил к службе по охране российской госграницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Kadyrov_95
ТЕГИ:СпецоперацияПодарокЧечняРамзан Кадыров

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