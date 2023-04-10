Рогов усомнился в возможности скорого наступления ВСУ в Запорожье
Попытки украинской армии начать активные действия на запорожском направлении в ближайшее время маловероятны из-за возможных дождей. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Прогноз погоды говорит, что в ближайшие дни в Запорожской области будут дожди. Соответственно, наступать в такую погоду не совсем разумно», — отметил чиновник в беседе с ТАСС.
По словам Рогова, ситуация на этом участке на линии боевого соприкосновения принципиально не изменилась с конца прошлой недели. ВСУ продолжает накапливать силы, а российские подразделения готовятся к обороне, время от времени нанося прицельные удары.
Между тем российские Воздушно-космические силы уничтожили скопление украинской техники в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru