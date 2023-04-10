Рогов усомнился в возможности скорого наступления ВСУ в Запорожье

«Прогноз погоды говорит, что в ближайшие дни в Запорожской области будут дожди. Соответственно, наступать в такую погоду не совсем разумно», — отметил чиновник в беседе с ТАСС.

По словам Рогова, ситуация на этом участке на линии боевого соприкосновения принципиально не изменилась с конца прошлой недели. ВСУ продолжает накапливать силы, а российские подразделения готовятся к обороне, время от времени нанося прицельные удары.

Между тем российские Воздушно-космические силы уничтожили скопление украинской техники в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

