Рогов усомнился в возможности скорого наступления ВСУ в Запорожье

Попытки украинской армии начать активные действия на запорожском направлении в ближайшее время маловероятны из-за возможных дождей. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

На Запорожье подготовили эшелонированную линию обороны к наступлению ВСУ

«Прогноз погоды говорит, что в ближайшие дни в Запорожской области будут дожди. Соответственно, наступать в такую погоду не совсем разумно», — отметил чиновник в беседе с ТАСС.

По словам Рогова, ситуация на этом участке на линии боевого соприкосновения принципиально не изменилась с конца прошлой недели. ВСУ продолжает накапливать силы, а российские подразделения готовятся к обороне, время от времени нанося прицельные удары.

Между тем российские Воздушно-космические силы уничтожили скопление украинской техники в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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