В Запорожской области задержали двух наводчиков ВСУ

Задержанные наводили огонь ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры рядом с линией соприкосновения. Также по их корректировке обстреливались позиции российской армии.

Наводчиков обнаружили в заброшенном доме. У них были средства связи и наблюдения.

Сообщается, что задержанные являются гражданами Украины 1988 и 1995 годов рождения. Они передавали информацию ВСУ за вознаграждение.

Киев собрал 40-тысячную группировку для удара в Запорожской области, заявил «Радиоточке НСН» бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

