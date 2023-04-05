В Запорожской области задержали двух наводчиков ВСУ
В Пологовском районе Запорожской области задержали двух корректировщиков огня украинской артиллерии, передает ТАСС.
Задержанные наводили огонь ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры рядом с линией соприкосновения. Также по их корректировке обстреливались позиции российской армии.
Наводчиков обнаружили в заброшенном доме. У них были средства связи и наблюдения.
Сообщается, что задержанные являются гражданами Украины 1988 и 1995 годов рождения. Они передавали информацию ВСУ за вознаграждение.
Киев собрал 40-тысячную группировку для удара в Запорожской области, заявил «Радиоточке НСН» бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
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