В Брянской области упал украинский самолет, пилот задержан

На территории Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на погрануправление ФСБ.

Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских беспилотника

Отмечается, что пограничники задержали пилота. Летчик пытался сбежать на украинскую территорию.

Происшествие произошло в Клинцовском районе. Самолет потерпел крушение рядом с населенным пунктом Бутовск.

Причины падения неизвестны, сообщили в погрануправлении ФСБ.

В Брянской области и других приграничных регионах РФ действует желтый уровень террористической опасности.

В Крыму ранее сбили беспилотник ВСУ «Стриж».Дрон упал в поле, жертв и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Брянская ОбластьУкраинаСамолет

Горячие новости

Все новости

партнеры