Гросси: МАГАТЭ подготовит новую концепцию по защите Запорожской АЭС

«Должны быть предприняты меры для того, чтобы защитить станцию от каких-либо атак», — отметил глава МАГАТЭ.

Он также рассказал, что в агентстве сейчас разрабатывается новая концепция по защите Запорожской АЭС, которая затем будет согласована с российской и украинской сторонами.

Ранее, как сообщала НСН, глава МАГАТЭ Гросси прибыл с делегацией на Запорожскую АЭС.

