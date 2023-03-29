Гросси: МАГАТЭ подготовит новую концепцию по защите Запорожской АЭС

Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции остается напряженной, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

По его словам, военные действия около станции лишь усиливаются.

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«Должны быть предприняты меры для того, чтобы защитить станцию от каких-либо атак», — отметил глава МАГАТЭ.

Он также рассказал, что в агентстве сейчас разрабатывается новая концепция по защите Запорожской АЭС, которая затем будет согласована с российской и украинской сторонами.

Ранее, как сообщала НСН, глава МАГАТЭ Гросси прибыл с делегацией на Запорожскую АЭС.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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