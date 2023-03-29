Гросси: МАГАТЭ подготовит новую концепцию по защите Запорожской АЭС
Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции остается напряженной, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, передает ТАСС.
По его словам, военные действия около станции лишь усиливаются.
«Должны быть предприняты меры для того, чтобы защитить станцию от каких-либо атак», — отметил глава МАГАТЭ.
Он также рассказал, что в агентстве сейчас разрабатывается новая концепция по защите Запорожской АЭС, которая затем будет согласована с российской и украинской сторонами.
Ранее, как сообщала НСН, глава МАГАТЭ Гросси прибыл с делегацией на Запорожскую АЭС.
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