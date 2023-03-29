Глава МАГАТЭ Гросси намерен обеспечить безопасность Запорожской АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что знает, как обеспечить безопасность Запорожской АЭС, говориться в его видеообращении в Twitter.
Глава МАГАТЭ подчеркнул, что после поездки на станцию, уверен в такой возможности и продолжит работать в этом направлении.
«Я смог оценить ущерб, причиненный этому объекту обстрелами 20 ноября, и проблемы, вызванные неоднократными отключениями электроснабжения», - сказал Гросси.
Ранее, как сообщала НСН, Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ подготовит новую концепцию по защите Запорожской АЭС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru