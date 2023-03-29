Глава МАГАТЭ Гросси намерен обеспечить безопасность Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что знает, как обеспечить безопасность Запорожской АЭС, говориться в его видеообращении в Twitter.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что после поездки на станцию, уверен в такой возможности и продолжит работать в этом направлении.