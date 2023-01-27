В Запорожье заявление МАГАТЭ о взрывах вблизи ЗАЭС назвали провокацией

По его словам, это является провокацией. «Никаких взрывов, тем более мощных, в районе атомной станции не было. Очевидно, это какая-то хитрая игра или уловка МАГАТЭ, направленная на провокацию или какие-то шаги по дискредитации ситуации в регионе», — сказал он.

Рогов не исключил, что МАГАТЭ преследует цель поставить под сомнение способность российских вооруженных сил гарантировать безопасность и защитить атомную станцию от обстрелов со стороны Украины.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что возле Запорожской атомной электростанции зафиксированы взрывы. Они произошли за пределами станции. Всего отмечалось восемь сильных взрывов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

