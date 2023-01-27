МАГАТЭ: мощные взрывы зафискированы в районе Запорожской АЭС

Возле Запорожской атомной электростанции зафиксированы взрывы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Росэнергоатом» заявил об активизации попыток вербовки сотрудников Запорожской АЭС

Взрывы были за пределами станции. Всего отмечалось восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна административных зданий АЭС.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что украинские военные хранят переданное Западом вооружение на атомных электростанциях. По его данным, на АЭС складируются в том числе ракеты к комплексам РСЗО HIMARS и иностранным системам ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияМАГАТЭАЭС
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