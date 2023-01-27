МАГАТЭ: мощные взрывы зафискированы в районе Запорожской АЭС

Взрывы были за пределами станции. Всего отмечалось восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна административных зданий АЭС.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что украинские военные хранят переданное Западом вооружение на атомных электростанциях. По его данным, на АЭС складируются в том числе ракеты к комплексам РСЗО HIMARS и иностранным системам ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

