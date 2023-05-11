В Запорожье прогремела серия взрывов
11 мая 202300:32
Несколько взрывов произошло в Запорожье, сообщает телеканал «360» со ссылкой на члена военно-гражданской администрации области Владимира Рогова.
По его словам, речь идет о нескольких взрывах. В городе объявили воздушную тревогу. Граждан призвали перейти в укрытия.
Ранее Рогов объяснил отсутствие тяжелой техники на параде в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru