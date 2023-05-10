Рогов объяснил отсутствие тяжелой техники на параде в Москве

По его словам, то, что парад состоялся, воодушевляет людей. Отмечается, что наличие тяжелой техники было бы неуместным, так как она нужна на фронте и в воинских частях.

Ранее Рогов рассказал о сценариях ВСУ по форсированию Днепра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

