Рогов объяснил отсутствие тяжелой техники на параде в Москве

Парад Победы в Москве был полон символизма и важных посылов, в том числе Западу, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Парад Победы на Красной площади прошел без воздушной части

По его словам, то, что парад состоялся, воодушевляет людей. Отмечается, что наличие тяжелой техники было бы неуместным, так как она нужна на фронте и в воинских частях.

Ранее Рогов рассказал о сценариях ВСУ по форсированию Днепра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Военная ТехникаПарад Победы

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