Рогов объяснил отсутствие тяжелой техники на параде в Москве
10 мая 202303:02
Парад Победы в Москве был полон символизма и важных посылов, в том числе Западу, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, то, что парад состоялся, воодушевляет людей. Отмечается, что наличие тяжелой техники было бы неуместным, так как она нужна на фронте и в воинских частях.
Ранее Рогов рассказал о сценариях ВСУ по форсированию Днепра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru