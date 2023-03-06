В ВСУ заявили о желании истощить Крым

По его словам, речь идет об истощении боевой группировки и всего населения, которое находится на полуострове. Отмечается, что для реализации этого плана Киеву потребуется разрушить Крымский мост.

Черник указал, что без авиации и дальнобойных ракет Украина не сможет справиться с такой задачей.

Ранее Следственный комитет России получил подтверждение версии об организации теракта на Крымском мосту спецслужбами Украины. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

