В ВСУ заявили о желании истощить Крым

Украинские власти рассматривают возможность блокады Крыма на истощение, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военного аналитика и полковника Вооруженных сил страны Петра Черника.

В МИД России рассказали о планах Киева захватить Крым

По его словам, речь идет об истощении боевой группировки и всего населения, которое находится на полуострове. Отмечается, что для реализации этого плана Киеву потребуется разрушить Крымский мост.

Черник указал, что без авиации и дальнобойных ракет Украина не сможет справиться с такой задачей.

Ранее Следственный комитет России получил подтверждение версии об организации теракта на Крымском мосту спецслужбами Украины. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:КрымСпецоперацияУкраинаВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры