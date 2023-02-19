Бастрыкин подтвердил причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту

Следственный комитет России получил подтверждение версии об организации теракта на Крымском мосту спецслужбами Украины. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

СК подтвердил причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту

«В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы», — цитирует его ТАСС.

Ранее, утром 8 октября на автодороге Крымского моста взорвался грузовик и произошло частичное обрушение двух пролетов консрукции. В ФСБ заявили, что организацией теракта занималось Главное управление разведки Минобороны Украины.

Следственный комитет России возбудил уголовное вело в связи с подрывом грузового автомобиля на Крымском мосту. Об этом сообщалось в Telegram-канале ведомства в субботу, 8 октября.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТерактКрымский МостАлександр Бастрыкин
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