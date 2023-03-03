В МИД России рассказали о планах Киева захватить Крым
В МИД России рассказали о том, что украинские власти не оставляют планов по захвату и атаке Крыма.
«Киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов», - сообщает РИА Новости.
1 марта российские военные предотвратили попытку ВСУ осуществить массированную атаку на объекты Крыма. Украинские военные, по данным Минобороны РФ, использовали беспилотники, шесть из которых были сбиты средствами ПВО.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что силовые структуры полуострова готовы нейтрализовать любые угрозы, пишет НСН.
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