В МИД России рассказали о планах Киева захватить Крым

В МИД России рассказали о том, что украинские власти не оставляют планов по захвату и атаке Крыма.

«Киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов», - сообщает РИА Новости.

1 марта российские военные предотвратили попытку ВСУ осуществить массированную атаку на объекты Крыма. Украинские военные, по данным Минобороны РФ, использовали беспилотники, шесть из которых были сбиты средствами ПВО.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что силовые структуры полуострова готовы нейтрализовать любые угрозы, пишет НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаРоссияМИД РФКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры