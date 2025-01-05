В ВСУ предупредили, что Украине придется соглашаться на требования Москвы
Украина будет вынуждена соглашаться на любые требования Москвы, сообщил Washington Post ротный командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Тарас.
По его словам, ситуация хуже, чем на старте конфликта. «Мы можем только кивать головой и соглашаться на их [России] требования. Офицер указал, что в Вооруженных силах Украины сложилась ужасающая ситуация с личным составом. Не хватает мобилизованных, чтобы восполнить понесенные потери.
Ранее стало известно, что армия России вернулась к рубежам, откуда начиналась спецоперация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Заключенный в США попросил казнить его раньше срока
- В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
- В ВСУ предупредили, что Украине придется соглашаться на требования Москвы
- Военный вертолет Ми-28 разбился в Воронежской области
- Минобороны: ПВО за ночь уничтожили 61 украинский беспилотник
- СМИ: На Украине озадачены «неограниченным количеством» россиян
- СМИ: Американцы напуганы «таинственным» туманом
- СМИ: ВС РФ вернулись к рубежу времен начала спецоперации
- Главком ВМФ: Флот за прошлый год пополнился 30 кораблями и подлодками
- СМИ: Стармер попытается убедить Трампа продолжить поддержку Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru