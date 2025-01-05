В ВСУ предупредили, что Украине придется соглашаться на требования Москвы

Украина будет вынуждена соглашаться на любые требования Москвы, сообщил Washington Post ротный командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Тарас.

Госдеп: Украина вряд ли сможет вернуть вошедшие в состав РФ территории

По его словам, ситуация хуже, чем на старте конфликта. «Мы можем только кивать головой и соглашаться на их [России] требования. Офицер указал, что в Вооруженных силах Украины сложилась ужасающая ситуация с личным составом. Не хватает мобилизованных, чтобы восполнить понесенные потери.

Ранее стало известно, что армия России вернулась к рубежам, откуда начиналась спецоперация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры