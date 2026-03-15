ВСУ атаковали многоквартирный дом в Волгограде
Вооруженные силы Украины в ночь на 15 марта направили беспилотник на многоквартирный дом в Волгограде, сообщается в Telegram-канале областной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
Это произошло на улице Владимира Петровского. В доме оказались выбиты стекла в отдельных квартирах, пострадавших нет. Глава региона дал поручения всем оперативным службам и муниципальному образованию уточнить детали о повреждениях, ликвидации последствий, и подготовить пункты временного размещения.
Ранее в результате атаки украинских БПЛА в Волгоградской области пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
