ВСУ атаковали многоквартирный дом в Волгограде

Вооруженные силы Украины в ночь на 15 марта направили беспилотник на многоквартирный дом в Волгограде, сообщается в Telegram-канале областной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Это произошло на улице Владимира Петровского. В доме оказались выбиты стекла в отдельных квартирах, пострадавших нет. Глава региона дал поручения всем оперативным службам и муниципальному образованию уточнить детали о повреждениях, ликвидации последствий, и подготовить пункты временного размещения.

Ранее в результате атаки украинских БПЛА в Волгоградской области пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотникиВолгоград

Горячие новости

Все новости

партнеры