Госдеп: Украина вряд ли сможет вернуть вошедшие в состав РФ территории

Киев вряд ли сможет вернуть территории, уже вошедшие в состав России по результатам референдумов, сообщил The New York Times госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госдеп: Украина может попытаться вернуть территории не на поле боя

По словам американского дипломата, Украина вынуждена будет пойти на компромисс не в свою пользу.

Ранее Блинкен раскрыл детали пакета военной помощи, который Киеву предоставил Вашингтон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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