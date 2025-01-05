Госдеп: Украина вряд ли сможет вернуть вошедшие в состав РФ территории
5 января 202501:34
Киев вряд ли сможет вернуть территории, уже вошедшие в состав России по результатам референдумов, сообщил The New York Times госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам американского дипломата, Украина вынуждена будет пойти на компромисс не в свою пользу.
Ранее Блинкен раскрыл детали пакета военной помощи, который Киеву предоставил Вашингтон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Госдеп: Украина вряд ли сможет вернуть вошедшие в состав РФ территории
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru