СМИ: ВС РФ вернулись к рубежу времен начала спецоперации
Армия России вернулась к рубежам, откуда начиналась спецоперация, сообщает Der Spiegel.
По данным журнала, кроме того российские войска приближаются к административной границе Днепропетровской области Украины, которая до недавнего времени была свободна от наземных боев. Российская армия все ближе и ближе к цели взять под фактический контроль украинские Луганскую и Донецкую области.
Войскам РФ удалось занять три села в районе Покровска: Даченское, Новый Труд и Вовково, говорится в статье.
Ранее в Госдепе заявили, что Украина вряд ли сможет вернуть вошедшие в состав РФ территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru