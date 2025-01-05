По данным журнала, кроме того российские войска приближаются к административной границе Днепропетровской области Украины, которая до недавнего времени была свободна от наземных боев. Российская армия все ближе и ближе к цели взять под фактический контроль украинские Луганскую и Донецкую области.

Войскам РФ удалось занять три села в районе Покровска: Даченское, Новый Труд и Вовково, говорится в статье.

Ранее в Госдепе заявили, что Украина вряд ли сможет вернуть вошедшие в состав РФ территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

