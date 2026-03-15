Дмитриев прокомментировал слова Зеленского о том, что Трамп относится к нему как к сыну

«Многие в этом сомневаются», — указал он. Так политик отреагировал на публикацию бывшего советника главы Белого дома Стива Кортеса, который сказал, что Зеленский не является ни сыном Трампа, ни проблемой Вашингтона.

До этого президент Украины сравнил свои отношения с президентом США со связью, которая есть у отца и сына. По словам Зеленского, он разного возраста с Трампом, именно поэтому американский президент якобы воспринимает его как сына.

Трамп заявил, что с Путиным проще, чем с Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

