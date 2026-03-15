Дмитриев прокомментировал слова Зеленского о том, что Трамп относится к нему как к сыну

Многие в мире не согласны со словами украинского лидера Владимира Зеленского, по словам которого, президент США Дональд Трамп якобы относится к нему как к сыну, сообщил в соцсети Х спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Многие в этом сомневаются», — указал он. Так политик отреагировал на публикацию бывшего советника главы Белого дома Стива Кортеса, который сказал, что Зеленский не является ни сыном Трампа, ни проблемой Вашингтона.

До этого президент Украины сравнил свои отношения с президентом США со связью, которая есть у отца и сына. По словам Зеленского, он разного возраста с Трампом, именно поэтому американский президент якобы воспринимает его как сына.

Трамп заявил, что с Путиным проще, чем с Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Кирилл ДмитриевСШАДональд ТрампУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры