СМИ: Цаликов получил взятки мотоциклом и «живыми» деньгами
Стали известны новые подробности уголовного дела бывшего первого заместителя главы Минобороны России Руслана Цаликова, сообщает «Коммерсант».
Как считает Следственный комитет РФ, за общее покровительство коммерческим структурам он получил две взятки — мотоциклом Hоnda за 2 млн 286 тысяч рублей, на котором после передвигался его сын и «живыми» деньгами. Первую взятку Цаликов получил в 2019 году от председателя совета директоров ОАО «Бамстройпуть», президента столичной Федерации фигурного катания на коньках Антона Абдурахманова.
Вторую взятку замминистра получил спустя год. Цаликов у себя в кабинете на Фрунзенской набережной потребовал от бенефициара другой подрядной компании военного ведомства АО «Военно-строительная компания» Владимира Семенова 50 млн рублей. В такую сумму Цаликов оценил «общее покровительство» фирме при получении и исполнении госконтрактов на объектах Минобороны. Кожаную сумку с 50 млн рублей замминистра принесли прямо на рабочее место.
Ранее стало известно, что задержание Цаликова может быть связано с делом бывшего замминистра российского военного ведомства Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
