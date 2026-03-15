СМИ: Цаликов получил взятки мотоциклом и «живыми» деньгами

Как считает Следственный комитет РФ, за общее покровительство коммерческим структурам он получил две взятки — мотоциклом Hоnda за 2 млн 286 тысяч рублей, на котором после передвигался его сын и «живыми» деньгами. Первую взятку Цаликов получил в 2019 году от председателя совета директоров ОАО «Бамстройпуть», президента столичной Федерации фигурного катания на коньках Антона Абдурахманова.

Вторую взятку замминистра получил спустя год. Цаликов у себя в кабинете на Фрунзенской набережной потребовал от бенефициара другой подрядной компании военного ведомства АО «Военно-строительная компания» Владимира Семенова 50 млн рублей. В такую сумму Цаликов оценил «общее покровительство» фирме при получении и исполнении госконтрактов на объектах Минобороны. Кожаную сумку с 50 млн рублей замминистра принесли прямо на рабочее место.

Ранее стало известно, что задержание Цаликова может быть связано с делом бывшего замминистра российского военного ведомства Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

