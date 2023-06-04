В ВСУ подтвердили повреждение инфраструктуры на аэродроме под Кропивницким

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат подтвердил повреждение объектов инфраструктуры на военном аэродроме под Кропивницким. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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Игнат рассказал, что в результате нескольких ночных взрывов повреждено несколько объектов инфраструктуры.

Ранее Россия На фоне разговоров о появлении истребителей F-16 на Украине нанесла в ночь на понедельник массированный ракетный удар по аэродромам этой страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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