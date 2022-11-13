СМИ: Призыв лидеров стран Южного полушария к переговорам с РФ взбесил Украину

«Ситуация на Украине напрямую отражается на странах Южного полушария, поэтому нельзя сказать, что это сугубо региональный конфликт, заявили лидеры разных стран на Парижском форуме», — отмечается в публикации.

Журналисты напоминают, что президент Аргентины Альберто Фернандес обратился с призывом начать «переговоры для достижения мира» и заверениями в готовности Латинской Америки участвовать в переговорном процессе.

Также начальник Генштаба США генерал Марк Милли считает, что переговоры необходимы, поскольку ни Москва, ни Киев не смогут победить на поле боя.

Ранее «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной Рады Давида Арахамию сообщило, что новые переговоры между Украиной и Россией могут состояться во второй половине 2023 года.

