В ВОЗ заявили, что Украину покинули более 3,5 млн беженцев
Более 3,5 миллиона беженцев покинули Украину с 24 февраля. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Польше Палома Кучи.
По ее словам, 6,5 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в пределах Украины. Кучи отметила, что около 500 тысяч беженцев в Польше нуждаются в психологической помощи.
«Польша уже приняла более 2 миллионов человек, это около 61% всех беженцев», - приводит РИА Новости слова Кучи.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- Собянин выделил 7 млрд руб на оказание дополнительной адресной соцпомощи москвичам
- Медведев призвал тщательно проверять всех прибывающих в Россию
- В РЖД заявили, что постараются удержать цены на билеты на прежнем уровне
- Завод Volkswagen Slovakia приостановил работу из-за нехватки деталей
- Шинная компания Nokian отказалась от инвестиций в России
- Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков
- Азербайджан приостановил газоснабжение Карабаха
- Адвокаты Навального были задержаны после оглашения приговора
- Компания Maersk объявила о прекращении деятельности в России
- Актер Владимир Машков призвал дочь «просить прощения за предательство» России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru