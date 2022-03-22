В ВОЗ заявили, что Украину покинули более 3,5 млн беженцев

По ее словам, 6,5 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в пределах Украины. Кучи отметила, что около 500 тысяч беженцев в Польше нуждаются в психологической помощи.

«Польша уже приняла более 2 миллионов человек, это около 61% всех беженцев», - приводит РИА Новости слова Кучи.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.

