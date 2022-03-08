Эвакуированные из Сум беженцы въехали в Полтавскую область

Первая колонна с эвакуированным населением из украинского города Сумы прибыла в Полтавскую область, сообщают украинские СМИ.

Вице-премьер Украины Верещук рассказала об открытии гуманитарного коридора из Сум

«Эвакуационная колонна из Сум уже въехала на Полтавщину», - заявил в своём Telegram телеканал «Украина24».

Ранее в координационном штабе по гуманитарному реагированию РФ заявили, что 8 марта будет объявлен «режим тишины» для выхода мирных жителей из украинских городов Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя, сообщает Ura.ru.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк после переговоров с российской стороной заявил, что есть небольшие подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров на Украине, передаёт RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияУкраинаБеженцы Из Украины
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