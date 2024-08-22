В Верховной Раде заявили о тысячах дезертирах в ВСУ

Дезертирство в Вооруженных силах Украины носит массовый характер, сообщил в Telegram депутат Верховной рады Александр Федиенко.

Украинский командир: Набранные по мобилизации новобранцы еле ходят

По его словам, бойцы тысячами самовольно покидают позиции. Депутат отметил, что они «по тем или иным причинам оставили воинскую часть, но готовы вернуться и воевать».

Ранее стало известно, что украинским девушкам угрожает одиночество из-за конфликта и мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скрин видео
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУДезертир

Горячие новости

Все новости

партнеры