Украинским девушкам угрожает одиночество из-за конфликта и мобилизации

По данным издания, это затрудняет поиск партнеров для романтических отношений. Одна из девушек пожаловалась, что общалась с солдатом, которого забрали на фронт. После этого украинка вступила в переписку с другим мужчиной, который не стал с ней встречаться из-за боязни того, что его скоро мобилизуют. Третьего мужчину она нашла в приложении для знакомств, но, просматривая его фото, заметила, что ему ампутировали ногу, после чего украинка решила прекратить общение.

Отмечается, что конфликт «привел к катастрофическим последствиям» на рынке знакомств, что усугубляет другие проблемы, поскольку романтические отношения помогают людям лучше пережить стресс.

Кроме того, в таких городах, как Киев, присутствие мужчин существенно снизилось, а в некоторых деревнях мобилизация практически искоренила мужское население.

Ранее на Украине прошел митинг с требованием отпустить мобилизованных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

