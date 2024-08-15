Украинский командир: Набранные по мобилизации новобранцы еле ходят

На Украине территориальные центры комплектования набирают «массу людей», из которых многие «еле ходят», сообщает ТСН.ua со ссылкой на командира роты 130-го батальона территориальной обороны Вооруженных сил Украины Виктора Баранова.

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Он заявил, что ему прислали 45 человек, десять из которых «мы через три дня сразу отправили в пункт тылового обеспечения». Баранов отметил, что «они еле ходят», а набор осуществляется «для галочки».

При этом многие из набранных по мобилизации не готовы к боевым действиям как физически, так и психологически.

Ранее стало известно, что украинским девушкам угрожает одиночество из-за конфликта и мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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