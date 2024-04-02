Зеленский утвердил снижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет
Возраст военной мобилизации на Украине снижен с 27 до 25 лет. Соответствующий закон подписал президент республики Владимир Зеленский, сообщил СМИ и подтвердили в Верховной Раде.
Документ вводит для граждан от 18 до 60 лет во время мобилизации обязательство иметь при себе военно-учетные документы. Их необходимо предъявлять по требованию сотрудников военкоматов, полиции, и пограничной службы.
После доработки законопроекта из него исчез пункт о призыве инвалидов. Вместе с тем, правила проведения мобилизационных мероприятий ужесточены по сравнению с первоначальной версией. Среди прочего, прописано, что повестка может быть направлена через электронный кабинет.
В случае неявки в военкомат в положенный срок, гражданину могут ограничить ряд прав. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в частности, речь идёт о запрете выезда за границу, управления автомобилем. Нарушителю сроков явки по призыву также будет грозить арест банковских счетов.
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