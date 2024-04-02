Зеленский утвердил снижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет

Возраст военной мобилизации на Украине снижен с 27 до 25 лет. Соответствующий закон подписал президент республики Владимир Зеленский, сообщил СМИ и подтвердили в Верховной Раде.

Документ вводит для граждан от 18 до 60 лет во время мобилизации обязательство иметь при себе военно-учетные документы. Их необходимо предъявлять по требованию сотрудников военкоматов, полиции, и пограничной службы.