Фетиш и БДСМ: В РФ разработали первую методику лечения сексуальных расстройств

В новую категорию включили фетишизм, вуайеризм, эксгибиционизм, педофилию и садомазохизм. Эксперты подчеркнули, что для постановки диагноза недостаточно одного лишь нестандартного интереса. Врачи должны оценивать длительность интенсивных фантазий, наличие значительного стресса у пациента, а также риск причинения вреда окружающим.

Основным методом обследования останется клинический осмотр. При необходимости пациентам предложат дополнительные психологические тесты и специальные психометрические методики, которые помогают выявить когнитивные искажения и оценить риск опасного поведения. Инструментальные исследования пока применять не будут из-за отсутствия проверенных методик.

Тактика лечения будет зависеть от тяжести состояния. При легкой степени назначат психотерапию, в более сложных случаях добавят антидепрессанты и гормональные препараты. Когнитивно-поведенческая терапия станет обязательным элементом лечения для всех пациентов.

Ранее сексолог Юлия Варра в разговоре с НСН рассказала, почему увеличение числа россиян, спокойно относящихся к отсутствию секса, связано с постоянным «сидением в телефоне» и больше касается молодежи.

