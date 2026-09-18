Фетиш и БДСМ: В РФ разработали первую методику лечения сексуальных расстройств
Минздрав России впервые утвердил клинические рекомендации по диагностике и лечению расстройств сексуального предпочтения. Документ подготовили специалисты Российского общества психиатров, сообщает «Коммерсант».
В новую категорию включили фетишизм, вуайеризм, эксгибиционизм, педофилию и садомазохизм. Эксперты подчеркнули, что для постановки диагноза недостаточно одного лишь нестандартного интереса. Врачи должны оценивать длительность интенсивных фантазий, наличие значительного стресса у пациента, а также риск причинения вреда окружающим.
Основным методом обследования останется клинический осмотр. При необходимости пациентам предложат дополнительные психологические тесты и специальные психометрические методики, которые помогают выявить когнитивные искажения и оценить риск опасного поведения. Инструментальные исследования пока применять не будут из-за отсутствия проверенных методик.
Тактика лечения будет зависеть от тяжести состояния. При легкой степени назначат психотерапию, в более сложных случаях добавят антидепрессанты и гормональные препараты. Когнитивно-поведенческая терапия станет обязательным элементом лечения для всех пациентов.
Ранее сексолог Юлия Варра в разговоре с НСН рассказала, почему увеличение числа россиян, спокойно относящихся к отсутствию секса, связано с постоянным «сидением в телефоне» и больше касается молодежи.
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