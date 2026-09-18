СМИ: БПЛА сократили концерт Uma2rman в Сочи до 10 секунд

Концерт группы Uma2rman в Сочи в рамках Sochi Jazz Festival продлися всего 10 секунд. Об этом в своём канале в «Максе» сообщила «Живая Кубань».

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По информации издания, причиной столь короткого выступления стала беспилотная опасность, из-за которой зрителей и артистов эвакуировали.

«Это самый короткий концерт за всю 25-летнюю историю наших выступлений», — сказал со сцены солист группы Владимир Кристовский.

Отмечается, что выступление в итоге не отменили. Через 20 минут концерт возобновился.

Ранее в Сочи из-за беспилотников был остановлен концерт Татьяны Булановой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: предоставлено пресс-службой группы Uma2rman
ТЕГИ:ПроисшествияБеспилотникиСочиКонцертВладимир Кристовский

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