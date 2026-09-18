СМИ: БПЛА сократили концерт Uma2rman в Сочи до 10 секунд
Концерт группы Uma2rman в Сочи в рамках Sochi Jazz Festival продлися всего 10 секунд. Об этом в своём канале в «Максе» сообщила «Живая Кубань».
По информации издания, причиной столь короткого выступления стала беспилотная опасность, из-за которой зрителей и артистов эвакуировали.
«Это самый короткий концерт за всю 25-летнюю историю наших выступлений», — сказал со сцены солист группы Владимир Кристовский.
Отмечается, что выступление в итоге не отменили. Через 20 минут концерт возобновился.
Ранее в Сочи из-за беспилотников был остановлен концерт Татьяны Булановой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Фетиш и БДСМ: В РФ разработали первую методику лечения сексуальных расстройств
- Россиянам объяснили, что почему нельзя выгнать заболевшего сотрудника домой
- Боня обжаловала отказ в иске к бывшей невесте Лепса
- Рудковская и Плющенко оценили провальный дебют сына за Азербайджан
- Зеленский заявил, что у Украины космический дефицит бюджета
- Уходим без согласия: Как уволиться, если работодатель против
- СМИ: БПЛА сократили концерт Uma2rman в Сочи до 10 секунд
- Путин: Россия в разы нарастила производство беспилотников
- В Санкт-Петербурге закрыли генконсульство Германии
- Путин заявил, что Россия является лидером мирового рынка вооружений