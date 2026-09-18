Уходим без согласия: Как уволиться, если работодатель против
Александр Южалин раскрыл НСН, что для увольнения действительно не нужна подпись руководства, а вот если нужно уйти, не дорабатывая две недели, то тут есть нюансы.
Если работодатель саботирует заявление об увольнении, необходимо зафиксировать, что он получил эту бумагу, чтобы в дальнейшем при надобности обратиться в трудовую инспекцию и выбить денежный расчет через нее. Об этом НСН рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Руководитель может отказаться ставить свою подпись на заявлении об увольнении по собственному желанию. Однако с юридической точки зрения его согласие или подпись для расторжения трудового договора не требуются. Об этом рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова. Южалин подтвердил это.
«Трудовой кодекс предусматривает право для любого работника расторгнуть трудовой договор по его инициативе. Абсолютно верно, что никакого согласия работодателя на расторжение не требуется. Работнику для того нужно просто уведомить работодателя по общему правилу за две недели до предполагаемой даты увольнения. Предполагается именно увольнение, а не согласование с работодателем такой процедуры. Факт подачи заявления желательно зафиксировать», — рассказал он.
Также Южалин дал советы, что делать, если есть подозрение, что работодатель может не принять заявление об увольнении.
«Если после истечения указанного времени трудовой договор все-таки будет продолжен, и работник будет предъявлять претензии к работодателю, то он должен будет подтвердить, что подавал заявление. Поэтому если есть какие-то сомнения, что работодатель не уволит, надо подать заявление в двух экземплярах, чтобы на одном из экземпляров представитель работодателя поставил отметку, что оно принято. Или направить по почте заказным письмом, тогда у работника тоже будет подтверждение, что работодатель его заявление получил», — отметил он.
По словам собеседника НСН, если все-таки сотрудник не получил свой расчет в последний день, необходимо обращаться в Трудовую инспекцию.
«Если в последний рабочий день с сотрудником не произвели окончательный расчет, то можно говорить о нарушении трудовых прав работника. Тогда он может защищать свои интересы законными способами. Самое основное — это обращение с жалобой в Государственную инспекцию труда или обращение с исковым заявлением в суд. Если эти инстанции установят, что права работника были нарушены, то заставят компанию выплатить ему деньги в принудительном порядке. Конечно, может быть такое, что без соответствующего приказа работодателя или гендиректора у бухгалтерии просто нет оснований для начисления расчета. Здесь уже вопрос именно к гендиректору, поскольку он нарушает трудовой кодекс», — отметил он.
Однако, если работник не хочет отрабатывать две недели, то при отсутствии уважительных причин требуется согласование начальника.
«Закон говорит, что если у работника есть уважительные причины, по которым он дальше не может продолжать работу, то работодатель обязан уволить его в тот срок, который будет указан на заявлении. Закон перечисляет только два случая: это выход на пенсию и зачисление в образовательные учреждения. Но это не исчерпывающий перечень. А если уважительной причины нет, просто работник не хочет отрабатывать две недели, то вот это уже необходимо согласовать с непосредственным руководителем или гендиректором», — подытожил он.
Ранее руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян рассказал НСН, что выгорание — не внезапный сбой, а итог множества мелких факторов, и отсутствие признания в коллективе может стать той самой «последней каплей» для увольнения.
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