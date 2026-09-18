Если работодатель саботирует заявление об увольнении, необходимо зафиксировать, что он получил эту бумагу, чтобы в дальнейшем при надобности обратиться в трудовую инспекцию и выбить денежный расчет через нее. Об этом НСН рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Руководитель может отказаться ставить свою подпись на заявлении об увольнении по собственному желанию. Однако с юридической точки зрения его согласие или подпись для расторжения трудового договора не требуются. Об этом рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова. Южалин подтвердил это.

«Трудовой кодекс предусматривает право для любого работника расторгнуть трудовой договор по его инициативе. Абсолютно верно, что никакого согласия работодателя на расторжение не требуется. Работнику для того нужно просто уведомить работодателя по общему правилу за две недели до предполагаемой даты увольнения. Предполагается именно увольнение, а не согласование с работодателем такой процедуры. Факт подачи заявления желательно зафиксировать», — рассказал он.

Также Южалин дал советы, что делать, если есть подозрение, что работодатель может не принять заявление об увольнении.

«Если после истечения указанного времени трудовой договор все-таки будет продолжен, и работник будет предъявлять претензии к работодателю, то он должен будет подтвердить, что подавал заявление. Поэтому если есть какие-то сомнения, что работодатель не уволит, надо подать заявление в двух экземплярах, чтобы на одном из экземпляров представитель работодателя поставил отметку, что оно принято. Или направить по почте заказным письмом, тогда у работника тоже будет подтверждение, что работодатель его заявление получил», — отметил он.

По словам собеседника НСН, если все-таки сотрудник не получил свой расчет в последний день, необходимо обращаться в Трудовую инспекцию.