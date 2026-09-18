Россиянам объяснили, что почему нельзя выгнать заболевшего сотрудника домой

Сотрудника, пришедшего на работу с кашлем и насморком, нельзя просто так отправить болеть домой. Об этом Life.ru заявил ведущий юрист АБ «Михальчик и партнёры ЮК» Матфей Свиридов.

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По его словам, основания для отстранения сотрудника от работы прописаны в статье 76-й Трудового кодекса РФ. И признаки простуды в этот перечень не входят.

«Работодатель не имеет права принудительно отстранить кашляющего сотрудника от работы по своей инициативе, если должность не требует обязательного медосмотра», - сказал Свиридов.

Юрист отметил, что без официального медицинского заключения недопуск к рабочему месту незаконен. Компании это грозит штрафом в 50 тысяч рублей, а также обязательной компенсацией работнику среднего заработка за дни незаконного отстранения.

Эксперт добавил, что в таких случаях начальству приходится действовать уговорами, но можно прописать подобные симтуации в локальном нормативном акте компании.

Ранее заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил «Радиоточке НСН», что при любых симптомах гриппа и ОРВИ лучше взять больничный.

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ФОТО: pxhere.com
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