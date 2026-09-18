Рудковская и Плющенко оценили провальный дебют сына за Азербайджан

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала выступление своего сына Александра на дебютном международном турнире в составе сборной Азербайджана. По итогам короткой программы на этапе юниорского Гран-при в Турции фигурист набрал 57,12 балла и занял промежуточное 16-е место, передает Матч ТВ.

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Рудковская связала неудачное выступление с сильным волнением спортсмена. По ее словам, потеря девяти баллов на акселе в два с половиной оборота и на вращении объясняется именно нервным напряжением дебютанта. Продюсер выразила уверенность, что в произвольной программе фигурист сможет отыграться и улучшить свой результат.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко также вышел на связь и заявил, что не видит катастрофы в неудавшемся прыжке. Фигурист поблагодарил болельщиков за поддержку и передал привет недоброжелателям, подчеркнув, что у его сына вся жизнь впереди и они только начинают свой путь в большом спорте.

Ранее сообщалось, что сын Евгения Плющенко выступит за Азербайджан на юниорском Гран-при ISU, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Фигурное КатаниеЕвгений Плющенко

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