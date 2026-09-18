Зеленский заявил, что у Украины космический дефицит бюджета

В ходе беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он указал, что Киев надеется найти какое-то решение этой масштабной проблемы.

«Мы готовим несколько стратегий для преодоления этого», - сказал украинский лидер.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) располагают внушительным объёмом компромата по делам о коррупции, в которых фигурирует Зеленский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

