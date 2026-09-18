Зеленский заявил, что у Украины космический дефицит бюджета
У Украины космический дефицит бюджета. Как сообщает RT, с таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский.
В ходе беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он указал, что Киев надеется найти какое-то решение этой масштабной проблемы.
«Мы готовим несколько стратегий для преодоления этого», - сказал украинский лидер.
Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) располагают внушительным объёмом компромата по делам о коррупции, в которых фигурирует Зеленский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Фетиш и БДСМ: В РФ разработали первую методику лечения сексуальных расстройств
- Россиянам объяснили, что почему нельзя выгнать заболевшего сотрудника домой
- Боня обжаловала отказ в иске к бывшей невесте Лепса
- Рудковская и Плющенко оценили провальный дебют сына за Азербайджан
- Зеленский заявил, что у Украины космический дефицит бюджета
- Уходим без согласия: Как уволиться, если работодатель против
- СМИ: БПЛА сократили концерт Uma2rman в Сочи до 10 секунд
- Путин: Россия в разы нарастила производство беспилотников
- В Санкт-Петербурге закрыли генконсульство Германии
- Путин заявил, что Россия является лидером мирового рынка вооружений