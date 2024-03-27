Минобороны Украины отказалось от мобилизации граждан с 18 лет
Находящийся на рассмотрении Верховной рады проект закона о новых правилах мобилизации не предполагает призыв граждан с 18 лет, сообщило Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале.
Ранее депутат Рады Дмитрий Разумков сообщил, что законопроектом предусматривается возможность мобилизовать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) граждан с 18 лет. Заявление вызвало широкий общественный резонанс.
В Минобороны страны пообещали, что граждане этого возраста получат отсрочку. Ведомство подчеркнуло, что проект закона устанавливает мобилизационный возраст от 25 до 60 лет.
Верховная рада 7 февраля приняла законопроект о мобилизации в первом чтении. Помимо прочего, документ предполагает введение электронных повесток, отмену отсрочки для ряда категорий граждан и ограничение прав уклонистов вплоть до блокировки банковских счетов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru