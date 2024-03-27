Минобороны Украины отказалось от мобилизации граждан с 18 лет

Ранее депутат Рады Дмитрий Разумков сообщил, что законопроектом предусматривается возможность мобилизовать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) граждан с 18 лет. Заявление вызвало широкий общественный резонанс.

В Минобороны страны пообещали, что граждане этого возраста получат отсрочку. Ведомство подчеркнуло, что проект закона устанавливает мобилизационный возраст от 25 до 60 лет.

Верховная рада 7 февраля приняла законопроект о мобилизации в первом чтении. Помимо прочего, документ предполагает введение электронных повесток, отмену отсрочки для ряда категорий граждан и ограничение прав уклонистов вплоть до блокировки банковских счетов, напоминает «Радиоточка НСН».

