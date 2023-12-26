В Верховной Раде признали, что мобилизация на Украине заметно замедлилась
На Украине процесс мобилизации в ряды Вооруженных сил в последнее время заметно замедлился, сообщил агентству «Укринформ» секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
«Мы должны понять, что на место срочников, поскольку Министерство обороны Украины планирует отменить срочную службу, должны прийти мобилизованные», — сказал он. Как отметил парламентарий, при разработке законопроекта о мобилизации обсуждается вопрос об увольнении срочников, которых призвали в ряды ВСУ до начала специальной военной операции.
Ранее Минобороны Украины заявило, что доберет нужное количество граждан любым способом: механизмами мобилизации или рекрутинга. Зеленский заявлял о 450–500 тысячах человек, в рядах ВСУ призывают граждан готовиться к худшему, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru