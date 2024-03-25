В Верховной Раде предложили защитить от мобилизации 70% полицейских

В Верховной Раде Украины предложили освободить от мобилизации 70% украинских правоохранителей, также предлагается предоставить отсрочку 30% чиновников местных уровней власти. Фото документа предоставил украинский депутат Александр Федиенко, сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

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Федиенко заявил, что все «концептуально выписано» в текущей редакции закона о мобилизации.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украине следует продолжать мобилизацию, несмотря на все трудности.

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ФОТО: РИА Новости
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