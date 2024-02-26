Президент Украины подписал закон о демобилизации срочников

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал законопроект о демобилизации срочников, сообщает пресс-служба Верховной рады.

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Согласно информации, опубликованной на сайте украинского парламента, документ был «возращён с подписью от президента Украины».

Конкретные сроки и условия демобилизации срочников будут упомянуты в пока не опубликованном указе Зеленского.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что парламентарии подали более четырех тысяч правок к проекту закона о мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:ВСУУкраинаВладимир Зеленский

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