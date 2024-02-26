Президент Украины подписал закон о демобилизации срочников

Страны БРИКС предложили план прекращения конфликта на Украине В Белгородской области после атаки ВСУ из строя вышел объект связи Один из авторов Конституции РФ назвал недальновидным изъятие глав о демократии из обществознания В Москве завершился суперфинал юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» В Великобритании представили коллекционную монету с Джорджем Майклом