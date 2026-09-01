Лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию
Лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества подписали по итогам саммита в Киргизии ряд документов. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, подписана Бишкекская декларация 25-летия объединения, положение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности стран ШОС, положение об исполнительном комитете Антинаркотического центра организации. Всего политики подписали 28 документов.
Так, в декларации 25-летия ШОС подтверждена приверженность стратегии развития организации до 2035 года, подчеркивается, что объединение не является военно-политическим блоком и не направлено против других государств, пишет Ura.ru.
Саммит ШОС проходит в Бишкеке, мероприятия проводятся под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова. Участие в событии принимают в том числе президент России Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
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