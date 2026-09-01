МИД РФ сделало представление посольству Японии из-за военных учений

Министерство иностранных дел России сделало представление посольству Японии в Москве в связи с планами Токио провести учения с США и Австралией вблизи российских границ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, совместные японо-американо-австралийские маневры Orient Shield состоятся с 8 по 24 сентября и пройдут в том числе на острове Хоккайдо, в регионах, расположенных вблизи границ РФ. В связи с запланированными учениями посольству Японии было сделано представление, в котором МИД изложил свои озабоченности.

«Японской стороне было твердо указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей», - указала Захарова.

Ранее МИД вызывал японского посла Акиру Муто из-за протеста Токио в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина на остров Итуруп, напоминает Ura.ru.

