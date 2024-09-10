В Верховной Раде назвали украинцев пушечным мясом в «мирном плане» Киева
Жители Украины оказались в роли статистов или пушечного мяса в так называемом мирном плане президента Владимира Зеленского, на это указывает то обстоятельство, что он обсуждает его с западными странами, а не с гражданами, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
«Очевидно, что свои оценки "мирному плану" должны дать сначала мы, а потом уже заморские дяди и тети. Потому что иначе уже слишком очевидно, что война — для них и для Зеленского», — указал парламентарий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не желает по-честному договариваться в вопросе урегулирования конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru