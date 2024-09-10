В Верховной Раде назвали украинцев пушечным мясом в «мирном плане» Киева

«Очевидно, что свои оценки "мирному плану" должны дать сначала мы, а потом уже заморские дяди и тети. Потому что иначе уже слишком очевидно, что война — для них и для Зеленского», — указал парламентарий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не желает по-честному договариваться в вопросе урегулирования конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

