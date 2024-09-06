Сенатор Карасин назвал реальной идею Зеленского завершить конфликт осенью

Идея президента Украины Владимира Зеленского закончить военный конфликт с Россией осенью реальна при определенных условиях, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Его слова приводит «Лента.ру».

Зеленский призвал союзников снять ограничения на дальние удары по России

Он отметил, что если Зеленский согласится выполнить условия, сформулированные президентом России Владимиром Путиным, то закончить конфликт осенью вполне реально.

Однако он уточнил, что у него есть большие сомнения, что это произойдет, так как действия властей Украины нелогичны и непоследовательны. Для завершения конфликта Украина должна проработать предложения по его урегулированию и предложить их российской стороне.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала понаблюдать, как Дональд Трамп будет воплощать в жизнь свой заявленный мирный план по Украине в случае своей победы на президентских выборах в США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийПолитика

Горячие новости

Все новости

партнеры