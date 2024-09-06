Он отметил, что если Зеленский согласится выполнить условия, сформулированные президентом России Владимиром Путиным, то закончить конфликт осенью вполне реально.

Однако он уточнил, что у него есть большие сомнения, что это произойдет, так как действия властей Украины нелогичны и непоследовательны. Для завершения конфликта Украина должна проработать предложения по его урегулированию и предложить их российской стороне.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала понаблюдать, как Дональд Трамп будет воплощать в жизнь свой заявленный мирный план по Украине в случае своей победы на президентских выборах в США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

