В Ульяновске при атаке БПЛА пострадали люди и была повреждена инфраструктура

Ульяновск подвергся массированной атаке БПЛА, средства ПВО и мобильные огневые группы отражают удары. Об этом сообщил глава Ульяновской области Алексей Русских.

На Кубани из-за обломков БПЛА возникло возгорание на предприятии

По его словам, после атаки есть повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры.

«Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь. Создан оперативный штаб», - написал губернатор на платформе «Макс».

Ранее в Луганской Народной Республике четыре человека получили ранения различной степени тяжести после ударов ВСУ, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:БеспилотникиУльяновскУльяновская Область

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