В Ульяновске при атаке БПЛА пострадали люди и была повреждена инфраструктура
25 сентября 202606:35
Юлия Савченко
Ульяновск подвергся массированной атаке БПЛА, средства ПВО и мобильные огневые группы отражают удары. Об этом сообщил глава Ульяновской области Алексей Русских.
По его словам, после атаки есть повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры.
«Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь. Создан оперативный штаб», - написал губернатор на платформе «Макс».
Ранее в Луганской Народной Республике четыре человека получили ранения различной степени тяжести после ударов ВСУ, пишет 360.ru.
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