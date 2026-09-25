Колумбия разорвала дипотношения с Ираном

«Министерство... от имени правительства Колумбии объявляет, что с 19 сентября 2026 года оно официально разорвало дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран», - указали в МИД.

Такое решение было принято в связи с вопросами национальной безопасности, перекрытием Ормузского пролива, препятствованием Тегераном инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Италией, напоминает 360.ru.

