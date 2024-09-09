Лавров: Запад не хочет договариваться по-честному

Запад не желает по-честному договариваться в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров: В конфликте на Украине речь идет о правах людей, а не об обмене землями

По его словам, Запад цепляется за «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, которая является «ультиматумом чистой воды».

«Запад хочет продолжать делать всё, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить нам о нанесении стратегического поражения на поле боя», - заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что для урегулирования конфликта вокруг Украины необходимо учитывать реалии на земле и в общественной жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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