Лавров: Запад не хочет договариваться по-честному

По его словам, Запад цепляется за «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, которая является «ультиматумом чистой воды».

«Запад хочет продолжать делать всё, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить нам о нанесении стратегического поражения на поле боя», - заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что для урегулирования конфликта вокруг Украины необходимо учитывать реалии на земле и в общественной жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



