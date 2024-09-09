Лавров: Запад не хочет договариваться по-честному
Запад не желает по-честному договариваться в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Запад цепляется за «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, которая является «ультиматумом чистой воды».
«Запад хочет продолжать делать всё, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить нам о нанесении стратегического поражения на поле боя», - заключил министр.
Ранее Лавров заявил, что для урегулирования конфликта вокруг Украины необходимо учитывать реалии на земле и в общественной жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru