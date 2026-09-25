В США Трамп подарил Си Цзиньпину статую орла
Президент США Дональд Трамп подарил лидеру Китая Си Цзиньпину, находящемуся с визитом в Соединенных Штатах, статую орла. Об этом пишет РИА Новости.
Политик преподнес подарок во время торжественного ужина. Статуя белоголового орлана - символа США - была создана «выдающимся американским художником, одним из величайших в мире» при участии самого Трампа и его жены Мелании.
До этого Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Вашингтоне. Лидер КНР назвал их «откровенным и глубоким обменом мнениями». В ходе встречи политики достигли новых консенсусов, обогатили содержание конструктивных и стабильных двусторонних стратегических отношений, а также придали им новые стратегические ориентиры.
Ранее Си Цзиньпин прибыл с визитом в США, Дональд Трамп лично встретил китайского коллегу, нарушив многолетнюю традицию, пишет 360.ru. Последний раз президент США встречал зарубежного гостя на военной базе в 1962 году.
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