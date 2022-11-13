В Верховной Раде назвали дату возможных переговоров с Россией

По его словам, переговоры будут зависеть от электоральных циклов в России и США. «Честно, я считаю, что это будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в США, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будет стартовать и президентская гонка в США», - отметил парламентарий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня. При этом он пояснил, что намерен коснуться в диалоге украинского кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

