В Венгрии заявили, что Запад ждет более выгодных военных условий для переговоров по Украине
Франция и другие западные страны считают, что Киеву следует продолжать военные действия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
По его словам, мирные переговоры начнутся только тогда, когда у Украины будет более выгодная ситуация на поле боя. Дипломат сообщил, что позиция Будапешта заключается в необходимости мирных переговоров «немедленно» и она отличается от «всех других европейских стран».
Сийярто считает, что «страдания людей надо прекратить немедленно».
Ранее министр заявил, что Будапешт выступает против новых санкций ЕС в отношении Москвы. По его словам, «санкции ведут Европу в тупик».
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