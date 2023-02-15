В Венгрии заявили, что Запад ждет более выгодных военных условий для переговоров по Украине

По его словам, мирные переговоры начнутся только тогда, когда у Украины будет более выгодная ситуация на поле боя. Дипломат сообщил, что позиция Будапешта заключается в необходимости мирных переговоров «немедленно» и она отличается от «всех других европейских стран».

Сийярто считает, что «страдания людей надо прекратить немедленно».

Ранее министр заявил, что Будапешт выступает против новых санкций ЕС в отношении Москвы. По его словам, «санкции ведут Европу в тупик».

