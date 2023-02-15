Франция сосредоточится на поставках Украине ПВО, артиллерии и танков
Париж сосредоточится на поставках Киеву артиллерии, танков и систем противовоздушной обороны, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.
Он заявил, что поддержка бывшей советской республики включает в себя поставку вооружений и средств для восстановления, а также снаряжение, обучение, поставку боеприпасов и обслуживание.
Официальный представитель французского правительства Оливье Веран отказал украинским властям в поставках боевых самолетов, так как они расцениваются как наступательное вооружение.
Немецкий депутат Севим Дагделен считает, что поставки Западом тяжелой бронетехники Украине могут привести к ядерной эскалации.
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